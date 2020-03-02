"إعدام هشام عشماوي بتنظيم بيت المقدس وإحباط بيع 442 قطعة أثرية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في التهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لـ 13 أبريل

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 13 أبريل المقبل.

ضبط خفير هارب من حكم بالمؤبد في كمين الأميرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على خفير هارب من حكم بالمؤبد في كمين بالأميرية.

البداية عندما تمكن المقدم صلاح إبراهيم، ضابط تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تواجده بكمين الأميرية من ضبط "عويس. س" خفير - مقيم بحدائق القبة، وبالكشف عليه تبين أنه صادر ضده حكم في القضية رقم ٢٣٤٩١ لسنة ٢٠١٢ جنايات المرج -مخدرات- بالسجن المؤبد.

تأجيل نظر التحفظ على أموال "حسن نافعة" لـ 5 مايو

أجلّت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أمر التحفظ على أموال حسن نافعة، لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة لجلسة 5 مايو المقبل.

وكان النائب العام أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور حسن، وأحُيل الطلب إلى محكمة الجنايات لتأييده أو رفضه، وفق قانون الإجراءات الجنائية.

قبل تهريبها للخارج.. إحباط بيع 442 قطعة أثرية في الشرقية

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد زير الداخلية، عاملين بحوزتهما 442 قطعة أثرية قبل بيعهم وتهريبهم خارج البلاد في الشرقية.

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وكانت معلومات قد وردت لمفتشي قطاع الأمن العام و بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها حيازة عامل 39 سنة، مقيم بدائرة مركز كفر صقر بالشرقية، لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

الثلاثاء.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "فساد المليار دولار"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد المليار دولار"، لجلسة غدًا الثلاثاء، لطلبات الدفاع.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق النائب العالم السابق، أمر بإحالة "م. م"، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى قطر ودول أخرى.

القبض على ربة منزل تستدرج الأطفال وتسرق مشغولاتهم الذهبية في المطرية

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على ربة منزل تقوم باستدراج الأطفال صغار السن، وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها في المطرية.

ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل شقة في بولاق أبو العلا

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 6 أشخاص، لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة بولاق أبو العلا.

في قضية "تنظيم بيت المقدس".. المؤبد لـ61 متهمًا والمشدد لـ88 آخرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، بالمؤبد لـ61 متهمًا والسجن المشدد 15 عامًا لـ15 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ21 متهمًا والمشدد 5 سنوات لـ52 متهمًا.

كما قضت المحكمة بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 متهمًا بقضية "تنظيم بيت المقدس".

الجنايات تقضي بالإعدام لهشام عشماوي و36 آخرين في قضية "أنصار بيت المقدس"

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقاً للإرهابي هشام عشماوي و 36 آخرين، وذلك في قضية "أنصار بيت المقدس"، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية على 22 متهماً لوفاتهم.