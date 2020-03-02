أخبار مصر | إجراء عاجل من المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراء عاجل من المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ممثلة بإدارة الحجر الصحي وجميع الجهات المعنية برفع أقصي درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية وذلك وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.



وأوضحت "الطيران" أنه يتم التنسيق بشكل يومى ومستمر مع جميع الجهات المعنية وبخاصة وزارة الصحة والسكان، لمتابعة الموقف أولًا بأول للإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التى وضعتها الحكومة المصرية، لمواجهة الفيروس من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي إنتشر بها الفيروس من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية والمزودة بكافة الاستعدادات والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص الطبى.



وقامت جميع المطارات المصرية وكذا الشركة الوطنية مصر للطيران بإلزام جميع العاملين بكافة المطارات وعلى متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحى، واتخاذ أعلى المعايير الوقائية فى التعامل مع الركاب وقد تم تدريبهم على التعامل مع حالات الاشتباه، وتقوم إدارات السلامة والصحة المهنية بمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبقة بجميع صالات المطارات لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.

هذا بجانب إجراء الفحص الطبى على الركب الطائر وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التى تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات وفقًًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، وإرشادات منظمة الصحة العالمية هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وتم تعميمها على جميع المطارات.



وتم تخصيص غرفة عمليات مركزية لمتابعة ورصد حركة الركاب على مدار الـ24 ساعة بجميع المطارات ومراقبة تنفيذ الخطة الوقائية، والتأكد من تطبيق كافة الوسائل الاحترازية لتأمين جميع المطارات المصرية والتصدى لتسلل كورونا المستجد إلى البلاد.