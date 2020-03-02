أخبار مصر | وكيل "المهندسين": النقابة شهدت عٌرس انتخابي تميز بالنزاهة والشفافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "المهندسين": النقابة شهدت عٌرس انتخابي تميز بالنزاهة والشفافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمود حجازي وكيل النقابة العامة للمهندسين، إن النقابة تمر بفترة فارقة في تاريخها، مشيرا إلي أن الإنتخابات مرت بكل هدوء ونزاهة دون وقوع أي مشكلات علي مستوي الجمهورية.

وطالب حجازي الفائزين علي مقاعد الشعب الهندسية السبعة العمل علي الجانب المهني وتوفير فرص عمل للمهندسين المنضمين للنقابة العامة، مؤكدا أن دور النقابة مساعدة الأعضاء وتوفير كافة الخدمات لهم وشكر حجازي اللجنة القضائية علي مرور العرس الإنتخابي بكل نزاهة وشفافية.

وكانت اللجنة القضائية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المستشار أحمد دقة، أعلنت في مؤتمر صحفي، أن عدد المهندسين الذين شاركوا بالتصويت على مستوى الجمهورية بلغ 31 ألف و984 صوت، من بينهم 24 ألف و746 صوت صحيح فقط، وعدد الأصوات الباطلة 7238 صوت.

وأشارت اللجنة إلي أن أن إجمالى من لهم حق التصويت 325 ألف و594 صوت، المسدد رسوم العضوية لعام 2018 أو الإعفاء منها والأعضاء الجُدد المقيدين حتى 31 ديسمبر 2019.

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وتنافس 762 مهندسا على مستوى 25 نقابة فرعية على منصب عضو مجلس نقابة فرعية للفوز بـ 175 مقعدا.

فيما تنافس 431 مهندسا على نصف مقاعد شعب النقابة العامة السبع للفوز بـ 43 مقعدا، ففى شعبة الكهرباء يتنافس 74 منافسا فوق السن و31 تحت السن، فيما يتنافس 56 منافسا فوق السن و34 تحت السن فى الشعبة الميكانيكية، أما فى الشعبة المدنية فيتنافس 58 فوق السن و31 تحت السن، فيما بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة العمارة 51 منافسا و21 تحت السنة، أما شعبة الغزل والنسيج فيتنافس 19 منافسا فوق السن و6 تحت السن، كما يتنافس 17 منافسا فوق السن و9 تحت السن فى الشعبة الكيميائية والنووية، وأخيرا بلغ عدد المتنافسين فوق السن فى شعبة التعدين والبترول والفلزات 14 منافسا فوق السن و10 تحت السن.

هذا وتنافس 99 مرشحا على نصف مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة بواقع 27 منافسا من شعبة كهرباء و23 من شعبة ميكانيكا و16 من الشعبة المدنية و13 من شعبة العمارة و20 منافسا فى كل من شعبة الغزل والنسيج والشعبة الكيميائية والنووية وشعبة التعدين والبترول والفلزات.

