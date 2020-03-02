أخبار مصر | إحالة مالك عقار مصر الجديدة المُنهار إلى النيابة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مالك عقار مصر الجديدة المُنهار إلى النيابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت النيابة العامة، مالك العقار الكائن بحي مصر الجديدة المُنهار، إلى التحقيق، لقيامه بأعمال تخريب جزئي بالعقار، والتحري الدقة سواء كان متعمد من عدمه.

وقام حي مصر الجديدة على الفور بالتوجه صباح اليوم إلي الموقع، وتم إيقاف الأعمال لحين الانتهاء من التحقيقات، كما تم عمل كردون علي العقار وتعيين خدمة من قسم شرطة مصر الجديدة لملاحظة الحالة.

وتفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، ورئيس الحي وكريم سالم عضو مجلس النواب، العقار المنهار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأمر نائب محافظ القاهرة" بتشكيل لجنة معاينة للعقار وسيتم إجبار المالك علي ترميم الجزء المنهار علي نفقته الخاصة، وعدم السماح بهدم العقار.

يذكر أن العقار مسجل بحصر المباني ذات التراث المعماري المتميز وهو خالي من السكان ولا توجد أي خسائر أو إصابات.