أخبار مصر | وكيل "المهندسين": انتخابات النقابة مرت بشكل جيد دون أي مشكلات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "المهندسين": انتخابات النقابة مرت بشكل جيد دون أي مشكلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس اللجنة المشرفة علي إنتخابات التجديد النصفي للمهندسين، إن الإنتخابات مرت بشكل أسري دون رصد أي مشكلات، معقبا "إنها من أنزهه الإنتخابات التي مرت بالنقابة وتحت إشراف قضائي كامل".

ووجه عثمان التهنئة لجميع المهندسين الفائزين الإنتخابات، كما وجه الشكر للهيئة القضائية التي أشرفت علي الإنتخابات بعمل 4 أيام مستمرة وبشكل تطوعي وبدون أجر.

ومن جانبه، هنأ المهندس هاني ضاحي النقيب العام جميع الفائزين علي مقاعد النقابات الفرعية، والفائزين بالشعب السبع بالنقابة العامة.

ووجه ضاحي الشكر للنيابة الإدارية لنجاحها وتميزها في الانتخابات ولعملها المثمر مع النقابة في إنتخابات التجديد النصفي.

وأعلنت اللجنة القضائية، المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين، برئاسة المستشار أحمد دقة، في مؤتمر صحفي، أن عدد المهندسين الذين شاركوا بالتصويت على مستوى الجمهورية بلغ 31 ألف و984 صوت، من بينهم 24 ألف و746 صوت صحيح فقط، وعدد الأصوات الباطلة 7238 صوت، مشيرة إلى أن إجمالى من لهم حق التصويت 325 ألف و594 صوت.

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وقالت اللجنة، إن الفائزين بشعبة الكهرباء، (فوق السن) هم: أشرف محمد السيد نصير 2420 صوت، عادل على 1843 صوت، محمد سليمان محمود سليمان 1822 صوت، أحمد محمد صلاح الدين الشناوي 1443 صوت، أحمد السيد 1263 صوت، والأقل من 15 سنة، كريم علاء الدين عبد الموجود أحمد 1415، ومحمود سعفان السيد موسي 1400، وفى شعبة الميكانيكية (فوق السن)، عادل درويش 1412، عبدالله عبد الرحيم 1111، طاهر فوزى 1067 صوت، محمد عبد المجيد 1044 صوت، فائق جرجس فايق 9067، الأقل من السن، أحمد صبرى حمادة 1112 صوت، ومحمد سعد 616 صوت.

وأضافت اللجنة أنه في شعبة كيميا (فوق السن) فاز ابراهيم اسماعيل محمد 206 صوت، محمد عبد الباسط 170 صوت، منال عبد الجابر 149، وفي كيميا (تحت السن) فاز، أحمد محمد أحمد سليمان 184 صوت، مهاب محمد برعي نصر 179 صوت

وتابعت: "في شعبة تعدين (فوق السن) فاز، سمير إبراهيم حسن زايد 579 صوت، صبري أبو الوفا شرقاوي 540 صوت، محمد الجيوشي عبد الوكيل أحمد 377 صوت، شعبة تعدين (تحت السن) فاز أحمد عرفه حسين أحمد 403 صوت، حمدي أحمد محمد نور، وفي عمارة (فوق السن) فاز ولاء أحمد السيد محمد نور 650 صوت، مدحت فتح الباب 646 صوت، معتز محمود طلبه 643، أحمد السيد عبد الفتاح 580 صوت، أحمد حسين حسني 559 صوت، وفي شعبة عمارة (تحت السن) فاز محمد حموده محمد فتح الله 569، ياسمين عاطف محمد 458.

وفي شعبة مدني (فوق السن) فاز نير حمدي أحمد مرسي 3013 صوت، وليد أحمد فؤاد محمد 2436، عمرو محمد عبد المنعم 2430، أحمد علي رمزي أحمد 2322، خالد محمد توكل 2121، شعبة مدني (تحت السن) فاز محمد ثروت محمد 3134، مايكل جرجس عدلي جرجس 1390، وفي شعبة غزل (فوق السن) محمد عزام 238، الامير محمد ابراهيم إمام 212، سمير أحمد أبو الفتوح 207، وفي شعبة غزل (تحت السن) فاز محمد ثروت 3134 صوت، مايكل جرجس 1590 صوت.