أخبار مصر | مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الحالتين المشتبه في إصابتهما بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الحالتين المشتبه في إصابتهما بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تقريرًا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في إطار متابعة المُستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس"كورونا"(COVID-19) .

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم الاشتباه في حالتين، الأولى لأجنبى بمستشفى حميات العباسية، والثانية لسيدة أجنبية بمستشفى حميات الأقصر، وتم عمل فحص معملي لهما وكانت النتيجة سلبية.​