شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتفقد سير المنظومة بعدد من مدارس الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام وشؤون المعلمين، جولة الإثنين، شملت عددا من المدارس في إدارتي وسط والمنتزة في الإسكندرية، تفقد خلالها انتظام سير العملية التعليمية حيث رافقه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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وبدأت الجولة بزيارة لمدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات بإدارة وسط برفقة هالة كمال مدير عام التعليم العام وإيمان شرف مدير عام إدارة وسط وعبدالعاطي التمساح مدير عام إدارة الجمرك ولفيف من القيادات التربوية.

وخلال الجولة جلس نائب الوزير بجوار إحدى الطالبات وأجرى حوارًا أبوي فاعل مع طالبات المرحلة الثانوية واستخدامهن أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت»، والاستفادة بكافة المعلومات المتوفرة ببنك المعرفة المصري، ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات بإدارة وسط.

كما زار المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية التابعة لإدارة المنتزه برفقة سامي فضل مدير عام إدارة المنتزه، لتفقد سير العملية التعليمية في نطاق الإدارة.

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام وشئون المعلمين يتفقد انتظام سير العملية التعليمية في الإسكندرية

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام وشئون المعلمين يتفقد انتظام سير العملية التعليمية في الإسكندرية

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام وشئون المعلمين يتفقد انتظام سير العملية التعليمية في الإسكندرية

الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم العام وشئون المعلمين يتفقد انتظام سير العملية التعليمية في الإسكندرية