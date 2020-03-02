شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 44 منشأة وإعدام 3 أطنان أغذية بحملة مشتركة بين «الدقهلية» و«الرقابة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت محافظة الدقهلية والرقابة الإدارية، اليوم، حملة مكبرة ومفاجئة بمركزى دكرنس وبنى عبيد استمرت لمدة 12 ساعة وأسفرت عن غلق 44 منشأة طبية وغذائية وتحرير 126 محضرا لمنشآت طبية وغذائية ومخابز وإعدام مايزيد عن 3 طن أغذية متنوعة .

قاد الحملة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أسامه حامد مدير هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد تامر هاشم والعقيد حامد إسماعيل، أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، وسعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة 300 من العاملين بالمحافظة والمديريات والقطاعات الخدمية.

وأصدرت محافظة الدقهلية بيان صحفى أكدت فيه أنه تقرر خلال الحملة بقطاع الصحة اغلاق 6 منشآت طبية خاصة بدكرنس لوجود مخالفات جسيمة، و18 منشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وتم تحرير 33 محضرا منها 19 لمنشآت غذائية لوجود نقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وشملت 7محاضر بدكرنس،12 ببني عبيد.

وحررت الحملة 11 محضرا لصيدليات لوجود أدوية مستوردة منتهية الصلاحية بالإضافة لتحرير 3 محاضر تجمع قمامة ببني عبيد، وإحالة 60 موظف بمستشفيات ووحدات صحية للتحقيق .

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وفي قطاع التموين، تم تحرير 71 محضر ومخالفة، منها في مجال المخابز تحرير 44 محضرا لمخابز لبيع دقيق مدعم، ونقص في الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق وعدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين.

وفي مجال الأسواق تم تحرير27 مخالفة تموينية شملت عدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة، وبيع أسطوانات غاز بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية ووجود سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصادرة 12 دجاجة فاسدة،397 كيلو لحوم فاسدة متنوعة ومصادرة 23 شيكارة دقيق وأسطوانة غاز منزلي.

ونتج عن الحملة اقالة مدير مستشفى الحميات بدكرنس ومدير مدرسة الثانوسجية الزراعية ببنى عبيد للإهمال فى العمل وسوء النظافة.

وفي قطاع المياه تم المرور على عدد من محطات معالجة المياه والمخابز والصيدليات والمطاعم والمحلات وتم أخذ عينات عشوائية وإرسالها إلى المعامل المتخصصة بالشركة لإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه وتم وجود نقص في بعض المحطات وتم استكمالها في الحال وتبين تقاعس المقاول المكلف بإحلال وتجديد الفرعة الهابطة ببني عبيد وتم تكليفه بسرعة استكمال الأعمال بداية من صباح الغد.

وفى قطاع الكهرباء في مركز دكرنس تم تحرير 4 محاضر لعدد من المحلات المخالفة لشروط التعاقد بالإضافة إلي تحرير محضر سرقة تيار كهربائي لأحد صالات الجيم للألعاب الرياضية وتحرير محضر سرقة كهرباء ل2 شقة ومخزن بأحد الابراج السكنية ومحضر سرقة كهرباء لأحد محلات الجزارة،وفي مركز بنى عبيد تم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي لأحد الصيدليات بالإضافة إلى محل جزارة ومخبز بلدي.

وفى قطاع الطرق تم توجيه معمل مديرية الطرق لأخذ عينات من طبقات الأسفلت بشوارع مركز بني عبيد (شارع مدرسة الحرية والجندي وشارع الإدارة التعليمية وشارع الشهيد وطريق الديسه وشارع النعيم بميت فارس) بالإضافة إلي بعض الطرق والشوارع بمركز دكرنس وهي ( طريق عزبة توفيق والبياع وطريق الدنك وشارع السكة الجديدة بميت ضافر) وجارى اجراء الاختبارات المعملية على عينات الأسفلت للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتم مسح بعض الطرق بالجريدر بمركزي دكرنس وبني عبيد.

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