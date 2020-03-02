شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول»: إجراءات احترازية بحقول خالدة للبترول بعد اكتشاف إصابة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت وزارة البترول، تفاصيل اكتشاف الحالة الإيجابية لفيروس «كورونا» التي تخص الخبير الأجنبي بحقول شركة «خالدة» للبترول.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، إنه تم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة أنه نظرًا للظروف التي تمر بها جميع الدول لوجود فيروس «كورونا» وكل ما يثار حوله، تم فرض إجراءات احترازية تخص صحة جميع العاملين بحقول الشركة والمقر الرئيسى لها، وتم من خلالها اكتشاف الحالة.
وقال الدكتور أحمد شرين، مساعد رئيس الشركة للشؤون الطبية، إن جميع العاملين بالشركة يتمتعون بكامل الصحة والعافية وفى مقر أعمالهم، ويتبعون جميع الإرشادات الصحية المتبعة عالميا في مثل تلك الحالات.
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