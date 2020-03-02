شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يؤكد عدم المساس بالحريات الإعلامية: العصر لم يعد يسمح بذلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى مصر، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الإعلامية.

في بداية اللقاء، رحب «هيكل» بالضيف، مؤكداً أهمية التعاون المصري الياباني في العديد من المجالات لاسيما وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً في الفترة الحالية على كافة الأصعدة.

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تضمن اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة ومنها دور وزارة الدولة للإعلام في رسم السياسة الإعلامية للدولة المصرية، وذلك بالمفهوم السياسي والذي يعد أقرب منه من الجانب التنفيذي الإداري، وفي هذا الصدد أكد وزير الدولة للإعلام على عدم المساس بالحريات الإعلامية لأن العصر لم يعد يسمح بذلك خاصة مع التطور المذهل في مجالات الإعلام ووسائل الإتصال المختلفة، وأن الشفافية تعد مبدأ هام في التعامل مع الإعلام .

كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية التعامل الإعلامي الصحيح مع قضية انتشار فيروس «كورونا» في عدد من بلدان العالم والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول في توعية المواطنين للتعامل مع هذا الأمر وأهمية أن تقدم المعلومات بكامل الشفافية والوضوح، وفي الوقت المناسب قبل انتشار الشائعات والإجتهادات الخاطئة .

من جانبه، أعرب السفير الياباني عن رغبته في تعزيز التعاون الإعلامي مع مصر، وخاصة أن هناك العديد من ممثلي الصحف والقنوات الفضائية اليابانية العاملة في مصر، وفي هذا الصدد أعرب السفير عن رغبته في تدخل وزير الدولة للإعلام للمساعدة في حل عدد من المشكلات المتعلقة خلال عمل هذه الوسائل الإعلامية في مصر، وقد وعده الوزير بالتدخل والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه عمل الوسائل الإعلامية الأجنبية المقيمة في مصر بشكل عام، وتقديم كافة التسهيلات لهم للخروج بالرسالة الإعلامية في أفضل صورها .

كما دعا هيكل السفير لزيارة مركز الخدمات الإعلامية الجديد التابع لمدينة الإنتاج الإعلامي والذي يقدم خدمات إعلامية متميزة لكافة القنوات الفضائية والعربية المقيمة في مصر من خلال عدد كبير من الأستديوهات المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ويقع في موقع متميز على النيل في وسط القاهرة .