شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تكشف عقوبة التلاعب في العدادات الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن المتابعة والتفتيش المستمر يحدان من محاولات بعض المواطنين سرقة التيار.

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وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، الاثنين، أنه يتم متابعة استهلاك المواطنين للتيار الكهربائي، لمعرفة أي مخالفات لشروط التعاقد، أو التلاعب في العدادات.

وأشار إلى أن هناك تلاعب في العدادات مسبوقة الدفع حيث أن تطور التكنولوجيا يجعل هناك أساليب متطورة من المواطنين لسرقة التيار الكهربائي.

وأوضح أن عقوبة من يثبث تلاعبه في العدادات وسرقة التيار الكهربائي، هي فسخ التعاقد وعمل محضر له، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل للحبس وغرامة مالية كبيرة.