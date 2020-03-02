شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في إيطاليا إلى أكثر من ألفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الحماية المدنية الإيطالية، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الوفيات 52 بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 306 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي 2000 ، نقلا عن قناة العربية الإخبارية. وكانت قد وصل عدد المصابين، أمس، إلى ألف حالة بجانب وفاة 29 شخصًا، قضى ثمانية منهم في 24 ساعة بينهم ثلاثة في شمال البلاد.

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