شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب شرم الشيخ وخليج العقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعرضت مدينة شرم الشيخ ومنطقة خليج العقبة منذ قليل لزلزال بقوة ٣ ريختر، شعر به سكان شرم الشيخ وخليج العقبة. Advertisements وقالت غرفة عمليات جنوب سيناء إن الزلزال مصدره يبعد ١٥ كيلو مترا عن جنوب شرم الشيخ. ولم يتم رصد أي خسائر في الفنادق والمنتجعات والمباني والمساكن. وقد نقل مواطنو وسكان شرم الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعالهم عندما شعروا بالزلزال في تعليقات قصيرة.

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