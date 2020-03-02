شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قناة السويس»: انتظام حركة الملاحة وعدم تأثرها بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة تسير بصورة منتظمة وفق المعدلات الطبيعية ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات فيروس «كورونا».

وتهيب هيئة قناة السويس بكافة وسائل الإعلام استقاء كافة المعلومات ذات الصلة بالهيئة من خلال التصريحات التي يدلي بها السيد الفريق رئيس الهيئة أو عبر البيانات الرسمية التي يصدرها المتحدث الرسمي، وذلك في إطار حرص الهيئة على تدفق المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، مشددة على أن كافة الأخبار الخاصة بالهيئة يتم تحديثها بصفة دورية على منصة الموقع الرسمي www.suezcanal.gov.eg.