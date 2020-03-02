شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فريق طبى مصرى ينقذ حياة طفلة فى جراحة نادرة بمستشفى جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فريق طبى من قسم قسطرة القلب بمستشفى الأطفال جامعة عين شمس إجراء عملية قسطرة تداخلية تعد الثانية على مستوى العالم لطفلة عمرها 3 سنوات. وقام الفريق الطبى بتركيب 3 دعامات متشابكة على هيئة "Y" لإصلاح ضيق فى منشا الشرايين الرئوية وذلك بعد فشل عمليتين جراحيتين بفرق أجنبية لإصلاح هذا العيب. ونوه الفريق الطبى ، إلى أن ضيق مدخل الشرايين الرئوية بعد العمليات الجراحية فى الأطفال من العيوب التي يصعب اصلاحها، وتعد هذه الطريقة في تركيب الدعامات من الطرق الحديثة المبتكرة لتصليح هذا المرض، و هذه هي حالة الطفلة الثانية على مستوى العالم التي تم علاجها على هذا النحو. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. فريق طبى مصرى ينقذ حياة طفلة فى جراحة نادرة بمستشفى جامعة عين شمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.