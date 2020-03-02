شكرا لقرائتكم خبر عن عميد علوم القاهرة: نهتم بالبحوث العملية لحل المشكلات القومية والمدرجة برؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الحميد وجدي المناوى عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، إن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو الاهتمام بالبحوث الأساسية والتطبيقية على حد سواء لخدمة القضايا القومية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية، جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، والذى أقيم تحت عنوان "Frontiers in Chemical Science وبرعاية من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان صادر عن كلية العلوم بجامعة القاهرة منذ قليل، شهد فاعليات افتتاح المؤتمر لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية والهيئة المعاونة والطلاب، ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتى الرابع من الشهر الحالى بمشاركة علماء من داخل مصر وخارجها.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إنه يلزم التحول نحو تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والعمل على ربط التعليم العالى بمدخلات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير المناهج الدراسية وإعادة النظر فى كيفية ربطها بالقطاعات التطبيقية المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

وأضاف "ذكرى" أن الجامعة حريصة على تحقيق التميز فى تقديم الخدمات البحثية، مؤكدا تقديم كافة الدعم الكامل لخدمة الأبحاث العلمية التطبيقية وتهيئة بيئة بحثية متكاملة من أجل خدمة الصناعات المختلفة.

وأضاف المناوى خلال كلمته التى ألقائها فى افتتاح المؤتمر، أن قسم الكيمياء هو قلب الكلية النابض بما له من دور إيجابى فى تصاعد مكانة كلية العلوم في تحقيق أهداف وتطلعات الجامعة لتجاوز عصر جامعات الجيل الثالث والتى تسعى إلى الاهتمام بالبحث العلمي الجاد بجانبيه الأساسي والتطبيقي والتحول بخطى ثابتة نحو الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية من أجل نهضة هذا الوطن العظيم.

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كما ذكر المناوي أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة لجميع المهتمين بالكيمياء والعلوم ذات الصلة على مستوى مصر والعالم لما يناقشه من أبحاث جديدة في مجال الكيمياء المتقدمة والتطبيقية، وأضاف المناوي أن هذا المؤتمر يهدف إلى رصد أبرز نتائج الأبحاث العالمية فى مجال الكيمياء، وشرح الدور الرئيسي والإيجابي الذى يمكن أن تلعبه تلك الأبحاث في مجال الكيمياء.

فيما ذكر الدكتور أحمد الشريف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن نهضة الأمم ترتكز على الاهتمام بالعلم والعلماء وأن مثل هذه المؤتمرات تعتبر وسيلة لتبادل المعارف والخبرات المختلفة.

وقالت الدكتورة هيمن ريحان رئيس مجلس قسم الكيمياء بالكلية إن المؤتمر الدولي الثامن للكيمياء يشهد 18 جلسة علمية، وأكثر من 50 عرض تقديمي شفهي، كما يتضمن المؤتمر عقد مائدة مستديرة بعنوان: "ريادة الأعمال في العلوم: نحو مجتمع مستدام"، بالإضافة إلى عقد ورشتى عمل بالتعاون مع الجامعة الألمانية حول "التكنولوجيا الحيوية" و "تقنية النانو تكنولوجي"، إلى جانب جلسة خاصة في تاريخ الكيمياء بمشاركة نخبة من المتخصصين.

فيما ذكر الدكتور رفعت هلال مقرر المؤتمر أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من العلماء من خارج مصر، من دول: السعودية ونيجيريا والهند وروسيا وبولندا وألمانيا، بجانب علماء مصر من جامعات: القاهرة وعين شمس والمنصورة والأزهر وزويل والبريطانية والألمانية، وبمشاركة 40 من شباب الباحثين بجامعة القاهرة لعرض ما استجد من أبحاث علمية تدعم البحث العلمي فى مجال الكيمياء.

وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامى للكلية إلى حرص الكلية على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة للتحول نحو جامعة ذكية من خلال تبني آلية واضحة لتبادل الخبرات العلمية ورفع وعى منسوبى الكلية بضرورة الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية للخروج بتوصيات تطبيقية تساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية.