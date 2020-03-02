شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يبحث مع السفير اليابانى سبل تعاون البلدين بالمجالات الإعلامية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ماساكي نوكي سفير اليابان لدي جمهورية مصر العربية، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الإعلامية .

في بداية اللقاء رحب هيكل بالضيف مؤكداً على أهمية التعاون المصري اليابانى فى العديد من المجالات لاسيما وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً في الفترة الحالية على كافة الأصعدة.



أسامة هيكل والسفير اليابانى

تضمن اللقاء بحث عدد من الموضوعات الهامة ومنها دور وزارة الدولة للإعلام فى رسم السياسة الإعلامية للدولة المصرية وذلك بالمفهوم السياسى والذى يعد أقرب منه من الجانب التنفيذى الإدارى، وفى هذا الصدد أكد وزير الدولة للإعلام على عدم المساس بالحريات الإعلامية لأن العصر لم يعد يسمح بذلك خاصة مع التطور المذهل فى مجالات الإعلام ووسائل الاتصال المختلفة وأن الشفافية تعد مبدأ هام فى التعامل مع.

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كما تناول اللقاء الحديث عن أهمية التعامل الإعلامى الصحيح مع قضية انتشار فيروس كورونا فى عدد من بلدان العالم والإجراءات التى يجب أن تتخذها الدول فى توعية المواطنين للتعامل مع هذا الأمر وأهمية أن تقدم المعلومات بكامل الشفافية والوضوح، وفى الوقت المناسب قبل انتشار الشائعات والاجتهادات الخاطئة.

وأعرب السفير اليابانى عن رغبته فى تعزيز التعاون الإعلامى مع مصر وخاصة أن هناك العديد من ممثلى الصحف والقنوات الفضائية اليابانية العاملة فى مصر، وفى هذا الصدد أعرب السفير عن رغبته فى تدخل وزير الدولة للإعلام للمساعدة فى حل عدد من المشكلات المتعلقة خلال عمل هذه الوسائل الإعلامية فى مصر، وقد وعده الوزير بالتدخل والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه عمل الوسائل الإعلامية الأجنبية المقيمة فى مصر بشكل عام، وتقديم كافة التسهيلات لهم للخروج بالرسالة الإعلامية فى أفضل صورها.

كما دعا هيكل السفير لزيارة مركز الخدمات الإعلامية الجديد التابع لمدينة الإنتاج الإعلامى والذى يقدم خدمات إعلامية متميزة لكافة القنوات الفضائية والعربية المقيمة فى مصر من خلال عدد كبير من الاستديوهات المجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ويقع فى موقع متميز على النيل فى وسط القاهرة.