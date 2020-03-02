بسمة وهبة تنشر فيديو بصحبة حسن شاكوش: "يتحدى هاني شاكر" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: نشرت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو على حسابها الرسمي في موقع "انستجرام" فيديو لها بصحبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش. وظهر شاكوش في الفيديو، يعزف على بيانو ويؤدي أغنية "مصر اللي ربتنا". وعلقت وهبة على الفيديو: "قبل أي حد.. حسن شاكوش يتحدى مع بسمة وهبة هاني شاكر". يأتي ذلك عقب القرار الذي أصدرته نقابة المهن الموسيقية بمنع جميع مطربي المهرجانات من مزاولة النشاط الفني.

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