"القومي للبحوث الفلكية": تسجيل هزة أرضية بقوة 3.05 ريختر جنوب شرم الشيخ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الاثنين، هزه أضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ. وبحسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاءت الهزة في تمام الساعة 4 مساء اليوم، بقوة 3.05 درجة على مقياس ريختر، في المنطقة خط العرض 27.7952° شمالًا، وخط الطول 34.3838 شرقًا، وعلى عمق 10 كيلو مترات، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.​

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