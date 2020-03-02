تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر في التهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب لـ 13 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت محمد محمد قمر، في اتهامه بالتهرب من دفع مبلغ 513 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 13 أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام، وكيل النائب العام وسكرتارية وسام حنفي.

وكشفت القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر، الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، في الفترة من 2009 حتى 2013.