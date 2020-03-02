ضبط خفير هارب من حكم بالمؤبد في كمين الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على خفير هارب من حكم بالمؤبد في كمين بالأميرية.

البداية عندما تمكن المقدم صلاح إبراهيم، ضابط تأمين الطرق والمنافذ، أثناء تواجده بكمين الأميرية من ضبط "عويس. س" خفير - مقيم بحدائق القبة، وبالكشف عليه تبين أنه صادر ضده حكم في القضية رقم ٢٣٤٩١ لسنة ٢٠١٢ جنايات المرج -مخدرات- بالسجن المؤبد.

بمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، اعترف بصحة الحكم.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، بإحالة المتهم الى النيابة العامة.