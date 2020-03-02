أخبار مصر | 'الصحفيين' تتعاقد مع مستشفيات جامعة الزقازيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تتعاقد مع مستشفيات جامعة الزقازيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اليوم، الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين والوفد المرافق له، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك في إطار توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات جامعة الزقازيق ونقابة الصحفين، لتقديم خدمات طبية ورعاية صحية لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم.

حضر اللقاء الدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور وائل صبري مدير عام الشئون العلاجية، والدكتور محمد عفت المشرف العام على العلاج بأجر، ومحمد فكري مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفيات.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بزيارة الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، بمحافظة الشرقية، مؤكدًا أن جميع امكانيات مستشفيات جامعة الزقازيق والخبرات العلمية والكوادر الطبية المتوفرة بها ستكون ضمن مشروع العلاج الخاص بأعضاء النقابة، بهدف توفير خدمة صحية وعلاجية متميزة، وتيسيرًا علة الصحفيين وأفراد أسرهم.

وقدم أيمن عبدالمجيد الشكر لرئيس الجامعة على التعاون المثمر والدائم مع الصحفيين، مؤكدًا أن البرتوكول يهدف إلى استفادة جميع أعضاء نقابة الصحفيين من مختلف الخدمات الصحية والعلاجية داخل مستشفيات جامعة الزقازيق والمراكز الطبية التابعة لها، بالإضافة إلى توفيرها بأسعار مناسبة لهم.