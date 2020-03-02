أخبار مصر | رئيس مؤتمر الدواجن يشيد بمجهودات وزير الزراعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مؤتمر الدواجن يشيد بمجهودات وزير الزراعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر "صناعة الدواجن بين الطموحات والتحديات" والذي سيعقد بالقاهرة في 22 مارس الحالي تحت شعار من "أجل صناعة دواجن مستقرة واستثمار أمن" أن هذا المؤتمر سوف يكون نقطة تحول كبيرة لصالح كل الشركات والافراد العاملين في مجال تربية الدواجن وخاصة صغار المربيين.

وأضاف "العبد" أن الهدف الرئيسي للمؤتمر هو العمل علي إيجاد آليات عمل لاستقرار هذه الصناعة والخروج بها من العشوائية إلي صناعة مستقرة واستثمارات آمنه، وذلك بتشكيل لجنة علي أعلى مستوي تكون مهمتها في الأساس تنفيذ توصيات المؤتمر والتواصل مع كافة الجهات المعنية وعلي رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن والنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأشاد العبد بالمجهودات التي يبذلها وزير الزراعة خلال الأسبوع الماضي وحرصه علي الاستماع الى المسؤولين عن صناعة الدواجن في مصر لتكوين رؤية يمكن من خلالها وضع حلول عاجلة لدعم صغار مربي الدواجن في المرحلة المقبلة.

وأوضح "رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أن اللجنة التي سوف يتم تشكيلها ستضم خبراء الدواجن وممثلين عن شركات إنتاج الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، بالإضافة إلى وجود ممثل عن مربي الدواجن ووضع خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ القرار الوزاري رقم 1373 والخاص بالإشراف البيطري علي جميع المزارع في مصر.