أخبار مصر | عاجل.. وزارة السياحة والآثار تعلن عن موعد افتتاح هرم زوسر المدرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزارة السياحة والآثار تعلن عن موعد افتتاح هرم زوسر المدرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن موعد افتتاح هرم زوسر المدرج للزيارة وذلك بعد الانتهاء من أعمال مشروع ترميم الجاري به.

وأوضح بيان وزارة السياحة الآثار أن حفل الافتتاح سينطلق صباح الخميس 05 مارس 2020، بحضور وزير السياحة والآثار وسفراء العالم.

والمشروع يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والأثار للحفاظ على المواقع الأثرية وتطويرها والنهوض بخدمات الزائرين بها، وقد بدأ منذ عام ٢٠٠٦ وتوقفت الأعمال عام ٢٠١١ واستؤنف في نهاية عام ٢٠١٣، وقد تم المشروع طبقًا لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين.

وشمل المشروع أعمال درء الخطور، والترميم الخارجي والداخلي للهرم وتطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

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إضافة لأعمال الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، وأعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وأعمال التسوية في الناحية الشرقية للهرم، وتمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.

وأيضًا تمهيد الطريق من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين بصفة عامة وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة.

كما تضمن وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة الأثرية، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، وتوفير زي موحد للعاملين بالنظافة ولأفراد الأمن، مؤكدة أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

وهرم زوسر المدرج هو أول هرم وأول بناء حجري في العالم، ويقع في منطقة آثار سقارة، أو كما يطلق عليه العديد من الناس الهرم المدرج، هو أحد المعالم الأثرية المهمة بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، بناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله زوسر.