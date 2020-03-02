مصر | للمرة الثانية.. الجنايات تتنحى عن محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثانية.. الجنايات تتنحى عن محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 25 جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس التنحي عن نظر محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" وذلك لاستشعارها الحرج.

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها الى الدوحة ودول أخرى.



باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

