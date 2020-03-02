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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، بمقر مشيخة الأزهر، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الأزهر ووزارة الأوقاف.

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في بداية اللقاء نقل وكيل الأزهر تحيات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لوزير الأوقاف، موضحًا أن الأزهر يقدم كل سبل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تطلعات المصريين لغد مشرق، موضحًا أن شيخ الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا لنشر صورة الإسلام الصحيحة في كل دول العالم.

وأوضح وكيل الأزهر أن شيخ الأزهر قد غادر اليوم إلى دولة أوزباكستان للمشاركة في مؤتمر دولي حرصًا على تعريف الأمة بجهود وتراث أئمتها الذين قدموا خدمات جليلة للإسلام، مشيرًا إلى أهمية تدريب الأئمة والوعاظ داخليًّا وخارجيًّا لإعداد مُفتِينَ ووعاظ قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المتشددة والشاذة.

من جانبه أشاد وزير الأوقاف بدور الأزهر الشريف الدعوي والتوعوي والاجتماعي، مبينًا أن العالم يعوّل على الأزهر كثيرًا لوسطتيه ونشره التسامح، مشيدًا بالدور الذي يقوم به شيخ الأزهر، داخليًّا وخارجيًّا، موضحًا أن جولات شيخ الأزهر الخارجية قامت بتغيير الصورة النمطية عن الإسلام بشكل كبير.

وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المؤسستين