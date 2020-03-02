شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم ماكينات خياطة لـ93 سيدة من «ميت عقبة وأرض اللواء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ماكينات خياطة وشنطة أدوات لصناعة الملابس والإكسسوارات والحلي، ومستلزمات تدوير الخامات المنزلية لـ 93 سيده من أهالي ميت عقبة وأرض اللواء، وذلك بعد الإنتهاء من تدريبهم على استخدام تلك الماكينات وصناعة المنسوجات، لفتح آفاق عمل لهم، وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي 101 .

وأكد محافظ الجيزة، على أن أعمال التدريب جاءت من خلال تعاون المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة، والتي استهدفت في هذه المرحلة تدريب سيدات منطقتي ميت عقبة وأرض اللواء على أعمال الخياطة وصناعة الإكسسوارات وتدوير المخلفات المنزلية.

كما أكد المحافظ على أن الدولة وقيادتها السياسية تتجه خلال المرحلة القادمة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تعد بمثابة قاطرة التنمية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام .

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وأشار خلال اللقاء إلى المكانة الهامة للحرف والصناعات اليدوية ودورها في تاريخ الاقتصاد المصري، حيث أن الحرف كانت تشكل القوة الإنتاجية الثانية بعد الزراعة، لافتا إلى أن المحافظة خلال الفترة القادمة ستواصل تقديم الدعم لهذة المشروعات، وكذلك مواصلة تنظيم المعارض لتسويق وعرض المنتجات الحرفية واليدوية.

وشدد على ضرورة تغيير النظرة بشكل الوظيفه بمنظورها التقليدي والتوسع نحو الاتجاة إلى العمل الحر والحرف والصناعات اليدوية، لخلق المزيد من فرص العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا.

وخلال الفاعلية كرم محافظ الجيزة 200 سيده من الذين تمكنوا من اجتياز التدريبات، مؤكدا على تقديم كافه سبل الدعم لهم والوقوف بجانبهم لإزاله أي معوقات وتوفير دراسات الجدوى لمشروعاتهم.

ومن جانبه أشار رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تسعى خلال العام الحالي لزيادة أعداد المشروعات الشبابية المقرر إقامتها لفتح آفاق عمل للشباب بنسبه 15 %.