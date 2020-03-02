شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتطهير الدائري من الإشغالات والمخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محافظ القليوبية يرافقه مدير أمن القليوبية حملة مكبرة لتطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمناطق قليوب ومسطرد والخصوص حتى حدود محافظة القليوبية مع محافظة القاهرة عند حي المرج، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة وعمل أكمنة مرورية لمراجعة التراخيص والسرفيس للسيارات الأجرة تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري بالمحافظات التي يمر خلالها.

حملة لتطهير الطريق الدائري من الإشغالات والمخالفات المرورية

وتفقد المحافظ ومدير الأمن موقع إنشاء مواقف سيارات الأجرة بمنطقة قليوب أسفل الدائري، حيث تم التخطيط لإنشاء عدد 2 موقف متكامل الخدمات أحدهما يخدم الطريق الزراعي والآخر يخدم الطريق الدائري، كما تم اختيار قطعة أرض لإنشاء موقف بمنطقة مسطرد أسفل الطريق الدائري.

أكد المحافظ أن ذلك ضمن خطة المحافظة أيضا لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية.