شكرا لقرائتكم خبر عن «قائمة الإصلاح» تجتمع لمواجهة رفض الإشراف القضائي على انتخابات المحامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع عدد من المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين، اليوم، بغرفة المحامين بمجلس الدولة، عقب نظر الطعن المقدم من قائمة الإصلاح على رفض الإشراف القضائي الكامل على انتخابات نقابة المحامين، بحضور نبيل عبد السلام، ومحمد عبد الستار بدر، وصلاح صالح، وعبد المنعم عبد السميع، وأحمد سامح، وهشام الجندي، وعدد آخر من المرشحين لعضوية المجلس.

وناقش الاجتماع مواجهة عمليات تزييف إرادة المحامين، ورفض النقابة حتى الآن إعلان أسماء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، والقواعد المنظمة لها، وامتناع النقابة عن تسليم المرشحين كشوف الناخبين، أو تحديد آلية وطريقة التصويت.

وأوصى الاجتماع أنه في حالة عدم قبول الطعن على دعوى الإشراف القضائي بسبب القصور في قانون المحاماة، فإن المرشحين سوف يتوجهون بشكوى جماعية إلى الجهة التي سوف تشرف على التصويت في يوم التصويت حتى تتسلم العملية الانتخابية فورا، فضلا عن اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لمنع العبث بصناديق التصويت، أو عمليات الفرز وإعلان النتيجة.