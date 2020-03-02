شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيوزيلاندا يطلع على تجربة مصر في إدارة وتعليم مزدوجي ومتعددي الإعاقة بطنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جريج لويس، سفير نيوزيلاندا، ووفد مؤسسة نداء برئاسة د. ماجده فهمي، الثلاثاء، أثناء متابعة فصول متعددى الإعاقة، التى تم افتتاحها بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالجلاء، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعاية ذوي الإعاقة، وفي ضوء البرتوكول الموقع مع مؤسسة نداء لفتح فصول متعددى الإعاقة، وتدريب عدد من المعلمين، بالتعاون مع مؤسسة بيركنز، علي نموذج بيركنز لذوى الإعاقة البصرية ومزدوجى الإعاقة والاعاقات المتعددة.

سفير نيوزيلاند، للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة وتعليم مزدوجي ومتعددي الإعاقة

تأتي الزيارة للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة وتعليم مزدوجي ومتعددي الإعاقة، حيث تطبق هذه التجربة بواقع 11 فصل في 6 محافظات.

سفير نيوزيلاند، للاطلاع على التجربة المصرية في إدارة وتعليم مزدوجي ومتعددي الإعاقة

رافق وكيل الوزارة، مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومدير إدارة شرق طنطا، ومدير إدرة التربية الخاصة، ومدير إدارة أمن المديرية.