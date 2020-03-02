شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تستكمل خطة تطوير المنظومة الصحية قبل تطبيق التأمين الصحي الشامل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعًا بديوان مديرية الصحة، مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل المديرية.

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إجتماع تطبيق التأمين الصحي الشامل

وأوضح نائب المحافظ إن الاجتماع يأتي في إطار استكمال خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة وتطوير جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمواطنين استعدادًا لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين.

إجتماع تطبيق التأمين الصحي الشامل

وناقش الاجتماع سير العمل بالإدارات المختلفة بالمديرية، و آلية تغطية سد عجز الأطباء في الوحدات الصحية خاصة القطاع الريفي.

إجتماع تطبيق التأمين الصحي الشامل

كلف نائب المحافظ مديري الإدارات الفنية بعرض تقرير مفصل عن الإمكانيات المتاحة والمشاكل والحلول المقترحة الخاصة بالقطاع الصحي، للعمل على مواجهتها بتقديم الحلول الفورية السريعة لها، والعمل على توفير كافة الاحتياجات للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، مشدداً على حسن معاملة المرضى والتخفيف عنهم والحرص على تحقيق التكامل والتنسيق بين جميع المستشفيات، والالتزام الكامل بكافة إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى.