شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مع فلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها، الذي يزور مصر حالياً، عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأكد القائد العام، خلال اللقاء، اعتزازه بزيارة الوزيرة الفرنسية لمصر والتي تأتي امتدادًا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا، ولا سيما في المجال العسكري وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

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ومن جانبها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، مشيدة بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط.

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وقد أجريت مراسم استقبال رسمية لوزيرة القوات المسلحة الفرنسية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.