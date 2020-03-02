شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يلتقي أعضاء «الوطنية للصحافة»: الحفاظ على استقلالية الهيئة وعدم المساس بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم، بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، حيث بحث الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة البارزة على الساحة الصحفية في الفترة الحالية.

في بداية اللقاء، أكد هيكل على الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للصحافة وعدم المساس بها، وأن القضية الهامة في الفترة الحالية هي قضية التطوير والإصلاح واللحاق بركب التكنولوجيا الذي تأخرنا فيه كثيراً بسبب الظروف التي واجهت مصر خلال العقد الأخير، وأضاف أن الاجتماع يمثل بداية لسلسة من الاجتماعات القادمة لبحث مستقبل الصحافة القومية وحل المشاكل التي تواجهها، وأهمية وضع أسس التطوير لها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة مع وزيرتي التخطيط والتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية ووضع أفضل الحلول لها وكذلك بحث سبل حل مشاكل الديون المعلقة على كاهل المؤسسات القومية.

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وكذلك تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر لمناقشة المحتوى الإعلامي والصحفي لما له من تأثير كبير في تشكيل وعي المواطن، مشيراً إلى أنه يجب مخاطبة الفئة العمرية من الأعمار الشابة والتي تمثل 65% من المواطنين بالطريقة الخاصة التي تتناسب معهم، وتناول الاجتماع أهمية العملية الانتخابية الحالية في المؤسسات الصحفية، وأن مجالس الإدارات ستكون مسئولة فعلياً عن إدارة المؤسسات، وأنها ستحاسب أمام جمعيات عمومية حقيقية وأن ذلك سيحدث فرقاً في نمط إدارة المؤسسات.

ومن جهته، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أهمية الاجتماع في وضع أفضل السبل التي تساهم في عملية الإصلاح والتطوير، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات مع العديد من الشرائح بالمؤسسات الصحفية لطرح فكرة التطوير وكذلك استمعنا لأراء كبار الكتاب ووجدنا أن هناك رأياً عاماً كبيراً داخل هذه المؤسسات مهيأ بدرجة كبيرة في المضي قدماً في عملية الإصلاح والتطوير .

وفي نهاية الاجتماع دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء الهيئة لاستطلاع أرائهم وتوقعاتهم حول المشهد الصحفي في الفترة القادمة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للمؤسسات الصحفية القومية.