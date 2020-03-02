شكرا لقرائتكم خبر عن القباج تزور مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ختام زيارتها لمحافظة بني سويف؛ تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف، رفقة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وتفقدت القباج المركز وأدارت حواراً مع المستفيدات وإدارة المركز، كما تواجدت رائدات ريفيات تحدث معهن والتقطت معهن صورة تذكارية.

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المركز ضمن 8 مراكز لاستضافة المرأة انشأتها الوزارة في 8 محافظات على مستوى الجمهورية وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.

ويتكون المركز من 4 غرف نوم، ومطبخ، وحمامان، وغرفة معيشة وغرفة طعام، ويمكن للمركز استيعاب ما يصل إلى 14 مستفيدة في وقتٍ واحد.

ووصل عدد المستفيدات من المركز في عام 2019 إلى 57 امرأة و12 طفلاً، ومستند إدارته لمؤسسة التكافل الاجتماعي.