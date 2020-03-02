شكرا لقرائتكم خبر عن القباج تزور مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في ختام زيارتها لمحافظة بني سويف؛ تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف، رفقة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.
وتفقدت القباج المركز وأدارت حواراً مع المستفيدات وإدارة المركز، كما تواجدت رائدات ريفيات تحدث معهن والتقطت معهن صورة تذكارية.
المركز ضمن 8 مراكز لاستضافة المرأة انشأتها الوزارة في 8 محافظات على مستوى الجمهورية وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.
ويتكون المركز من 4 غرف نوم، ومطبخ، وحمامان، وغرفة معيشة وغرفة طعام، ويمكن للمركز استيعاب ما يصل إلى 14 مستفيدة في وقتٍ واحد.
ووصل عدد المستفيدات من المركز في عام 2019 إلى 57 امرأة و12 طفلاً، ومستند إدارته لمؤسسة التكافل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر القباج تزور مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.