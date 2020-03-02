شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا توعويا للمواطنين عن فيروس الكورونا والوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر
بناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بتدشين موقع إلكترونى توعوى عن فيروس الكورونا، تحت مسمى Www.care.gov.eg ، يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.
صرح بذلك أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المركز، مشيرا إلى أنه تم أيضا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار اليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تدشن موقعا إلكترونيا توعويا للمواطنين عن فيروس الكورونا والوقاية منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.