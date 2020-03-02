شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: المواطن المصاب بفيروس كورونا قادم من إيران عبر البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الصحة السعودية إن المواطن المصاب بفيروس كورونا قدم من إيران عبر البحرين، وجرى عزله وأخذ عينات من المخالطين له، وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة)

منظمة الصحة العالمية تقيم المخاطر، ففي الصين وضع فيروس كورونا عالى جدا، والمستوى الإقليمي مرتفع جدا، والمستوى العالمى مرتفع جدا.