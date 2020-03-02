شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته.
وكان غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، قال إن مسارات التفاوض يمكن أن تمضي قدما في ظل الانتهاكات الحالية للهدنة، موضحا أن الكثير من المناطق داخل الأراضي الليبية شهدت خرقا للهدنة، كما أن قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأضاف غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية، كما أن المسار التفاوض العسكري قد يستدعي جولة جديدة، وأدعو إلى جولة جدية للتفاوض على المسار السياسي خلال الأيام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.