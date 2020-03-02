شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة يعلن استقالته.

وكان غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، قال إن مسارات التفاوض يمكن أن تمضي قدما في ظل الانتهاكات الحالية للهدنة، موضحا أن الكثير من المناطق داخل الأراضي الليبية شهدت خرقا للهدنة، كما أن قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب.

وأضاف غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي، أن هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية، كما أن المسار التفاوض العسكري قد يستدعي جولة جديدة، وأدعو إلى جولة جدية للتفاوض على المسار السياسي خلال الأيام القادم.