العربية للتصنيع تحصل على اعتماد عمرة الطائرات الروسية من طراز «Mi 17»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وقائد القوات الجوية المصرية، منذ قليل، الاحتفال باعتماد خط عمرة الطائرات الهليكوبتر من طراز «Mi- 17 1v».
ويسير الفريق عبد المنعم التراس، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التوسع نحو شراكات جديدة مع الدول الكبرى فى مختلف المجالات.
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