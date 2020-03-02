شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تحصل على اعتماد عمرة الطائرات الروسية من طراز «Mi 17» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وقائد القوات الجوية المصرية، منذ قليل، الاحتفال باعتماد خط عمرة الطائرات الهليكوبتر من طراز «Mi- 17 1v».

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ويسير الفريق عبد المنعم التراس، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التوسع نحو شراكات جديدة مع الدول الكبرى فى مختلف المجالات.