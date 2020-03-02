شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة:النظام الصحى فى مصر قوى وجاهزون لكافة سيناريوهات مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن النظام الصحى فى مصر قوي، ومستعدون لكافة السيناريوهات المحتملة وتم التدريب عليها.

وأضافت زايد – اليوم الاثنين، خلال زيارتها الحالية للصين- إن مصر سبق وأن سجلت حالة إيجابية حامل لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وخلال 48 ساعة أصبحت الحالة سلبية، كما سجلت أيضا حالة إيجابية، وفى كلا الحالتين الإصابة المسجلة لأجنبي، وتم تبادل كافة البيانات ذات الصلة مع الدول المعنية.

وتابعت زايد، أن "النظام الصحى فى مصر قوي، ومستعدون لكافة السيناريوهات المحتملة وتم التدريب عليها، ولدينا خبرة فى التعامل مع حالات مثل أنفلونزا الخنازير وغيرها".

وحول الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول بفرض قيود على الوافدين إليها من دول بها نسب إصابات مرتفعة بالفيروس، وعما إذا ستتخذ مصر إجراءات مماثلة، أوضحت وزيرة الصحة أن مصر تعمل وفقا لإرشادات وتوصيات منظمة الصحة العالمية التى حتى هذه اللحظة لم توص بتعليق السفر من أى دولة حتى للوافدين من الصين، مشيرة إلى أن المنظمة تشجع على إجراء المزيد من الإجراءات الاحترازية، وأن مصر من أوائل الدول التى استجابت لتوصيات المنظمة العالمية فى يناير الماضي.

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وبشأن مستوى التعاون الدولى بشأن مكافحة كورونا الجديد، لفتت زايد إلى أنه للتغلب على الفيروس، فيجب الالتزام بلوائح منظمة الصحة العالمية التى تضمن تبادل كافة البيانات بشأن الحالات حتى وإن كانت سلبية حتى تستطيع الدول تطوير لقاحات لمكافحة المرض.

وبالنسبة للقاءات التى أجرتها مع الجانب الصينى، اليوم، قالت زايد إن اللقاء الأول كان مع نائب رئيس مجلس نواب الشعب الصيني، حيث استعرض الإجراءات التى اتخذتها الصين لمكافحة الفيروس، والعلاقات الثنائية وروابط الصداقة والأخوة بين الشعبين، منوهة إلى أن المسؤول الصينى وجه الشكر لمصر رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب الذى وجه الدعوة خلال اجتماعه الأخير للسفير الصينى بالقاهرة لاستعراض تقارير الصين وخبراتها فى هذا المجال.

وأضافت زايد، أنها التقت أيضا مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للصحة فى الصين (وزارة الصحة) حيث أطلع الجانب المصرى على الخطط الاحترازية التى قامت بها الصين ورفع مستوى الوعى بشأن الصحة العامة، وكيفية النجاح فى حصار المرض.