هزه أرضية بقوة 3.5 ريختر جنوب هضبة أم السيد بشرم الشيخ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت عصر يوم الاثنين الموافق 2/03/2020 هزه أرضيه على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ .

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى بيان له، أن الهزة الأرضية كانت فى الساعة الرابعة عصرا و 52 دقيقة و11 ثانية بقوة بقوة 3.05 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.7952° شمالا، و خط الطول 34.3838 شرقا، مؤكدا أنها كانت على عمق 10 كم ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع اى خسائر او إصابات.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

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وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.