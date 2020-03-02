شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. الشرقية للدخان ترفع أسعار المعسل.. وطرح سجائر بـ 10 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومبانى"، عن زيادة أسعار البيع للمستهلك لبعض أصناف المعسلات والدخان الشعر من منتجات الشركة، وذلك بعد صدور القانون رقم 13 لسنة 2020، والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 24 فبراير بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 76 لسنة 2016، وطبقاً لقرار وزير المالية رقم 111 لسنة 2020 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 25 فبراير.

وارتفع سعر سلوم وقص (70 جرام) من 5 جنيهات إلى 5.50 جنيه، سلوم وقص (120 جرام) من 10 جنيه إلى 10.50 جنيه، سلوم وقص (500 جرام) من 30 جنيه إلى 32 جنيه، أبو نجمة (100 جرام) من 6 جنيهات إلى 6.50 جنيه، ، أبو نجمة (500 جرام) من 25 جنيه إلى 26.50 جنيه.

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كما ارتفع سعر صنف أبو نجمة (1000 جرام) من 45 جنيه إلى 48 جنيه، وتن فور يوم (250 جرام) من 45 جنيه إلى 48 جنيه، دخان شعر (أحمر/أخضر) كيس (40 جرام) من 30 جنيه إلى 32 جنيه.

أسعار المعسلات

كما أعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، عن طرح صنف جديد بالسوق المصرى، وهو كليوباترا بوكس بعبوة 10 سيجارة بسعر 10 جنيهات.



