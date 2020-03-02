شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير لكبار السن.. شفاء أكبر مصابة بفيروس كورونا فى الصين ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجت سيدة تبلغ من العمر 98 عاما من فيروس كورونا، التي تعتبر أكبر المتعافين عمرا في الصين، حيث خرجت من مستشفى في مدينة ووهان.





وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن سيدة تبلغ من من العمر 98 عاما مصابة بمرض فيروس كورونا الجديد خرجت بعد شفائها من مستشفى مؤقت في ووهان، وهي أكبر المرضي المتعافين عمرا من بين ذوي الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس في الصين، وأوضح التقرير أن شفاءها سيمنح الثقة للمرضى الآخرين الذين مازالوا يخضعون للعلاج.

يشار إلى أن السلطات الصحية فى الصين، أعلنت أن ما شفاء 44 ألف و462 مريضا كانوا مصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم.

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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت لجنة الصحة الوطنية فى تقريرها اليومى إن 2837 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم، كما تم تسجيل 80 ألف و26 حالة اصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" فى البر الرئيسى الصينى، بينما توفى 2912 شخصا بسبب المرض.





وكشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة)