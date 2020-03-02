شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365:"القصة الكاملة للحالة الثانية المكتشف حملها لفيروس كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، " القصة الكاملة للحالة الثانية المكتشف حملها للفيروس فى مصر"، وفيه: مدبولى يتابع الموقف العالمى لانتشار كورونا.. رئيس الوزراء يستعرض تقرير «الصحة» حول آخر الإحصائيات العالمية.. المصاب خبير أجنبى بشركة بترول عمره 53 عاما.. الفيروس يزحف نحو بعض العواصم العربية. وداخل العدد وداخل العدد ـ السيسى يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية ورئيس برلمان النمسا ـ تجهيز فتحى ومعلول وأجاى لمواجهة صن داونز والأمطار تستقبل الفريق ـ تجهيز فتحى ومعلول وأجاى لمواجهة صن داونز والأمطار تستقبل الفريق ـ السينما الأمريكية وصناعة الإسلاموفوبيا أحدث دراسة لدار الإفتاء Advertisements ـ تأييد «الإعدام شنقا» على عشماوى و36 أخرين في قضية أنصار بيت المقدس ـ تأييد «الإعدام شنقا» على عشماوى و36 أخرين في قضية أنصار بيت المقدس ـ تسجيل 95% من استمارات الثانوية العامة.. المدارس تبدأ إرسال الاستمارات للكنترولات ـ تدريبات راقية واحترافية لضباط المفرقعات لتفكيك القنابل ـ تدريبات راقية واحترافية لضباط المفرقعات لتفكيك القنابل ـ إدلب تفضح وجه أردوغان الحقيقى.. والجيش السورى يفاقم جراح الديكتاتور ـ رئيس الضرائب يؤكد ضرورة التزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم

ـ رئيس الضرائب يؤكد ضرورة التزام شركات الأموال بتقديم نماذج الخصم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365:"القصة الكاملة للحالة الثانية المكتشف حملها لفيروس كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.