شكرا لقرائتكم خبر عن بالعلم هنبنيها.. فيديو جديد للتعليم العالى عن حصاد 5 سنوات لمبادرة "ادرس فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى، فيديو جديد تحت عنوان "بالعلم هنبنيها" للترويج لمبادرة ادرس في مصر، ويعد الفيديو جزء من حملة ادرس في مصر.

ويعد نجاح مبادرة ادرس في مصر حصاد مجهود 5 سنين، تم تغيير خلالهم أمور كثيرة تخص التعليم العالي والبحث العلمي، وتعتبر الأغنية الجديدة تكليل لجزء من نتائج رحلتنا لـ 39 مشروع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة القادمة بدعم كامل من الدولة المصرية والقيادة السياسية.

كانت الدكتورة رشا كمال، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، كشفت عن خطة الإدارة خلال عام 2020 موضحة أنه فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى سيتم إطلاق تطبيق " أدرس فى مصر" على الهواتف المحمولة، وهو تطبيق مجمع لكل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية ومربوط بالموقع الرسمى للمبادرة.

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وقالت الدكتورة رشا كمال، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه سيتم إطلاق أول موقع تسويقى أدرس فى مصر، بالتنسيق مع مختلف الوزارات الثقافة والاتصالات والصحة بحيث يمكن للطالب التعرف على كل شئ فى مصر من حيث الانتقال واستخدام المواصلات والمستشفيات العلاجية وأماكن النزهة داخل المحافظات المختلفة وفقا للجامعة التى يلتحق بها الطالب.

وأشارت الدكتورة رشا كمال، إلى أن الإدارة فى مرحلة الاستعداد للتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى لتقديم خدمات أفضل للطلاب الوافدين للدراسة فى مصر.

وأكدت القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، أن هناك خطة وهدف الإدارة تتماشى مع توجيهات وزير التعليم العالى، بحيث يتم زيادة أعداد الطلاب الوافدين إلى 20 ألف طالب فى العام الدراسى، وهدفنا رفع هذا الوعى داخل الجامعات من خلال إدارات الوافدين بالجامعات وتقديم تدريب متميز للإدارات لرفع قدرات العاملين على كيفية التعامل مع الطلاب الوافدين.