شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: اصابة 87137 ألف بــ كورونا فى العالم و 5 دول يصلها الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت الى قائمة الدول التي وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، في الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هي 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما في الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)،كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية الى ان هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين ، و(18 حالة جديدة)

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منظمة الصحة العالمية تقيم المخاطر، ففي الصين وضع فيروس كورونا عالى جدا، والمستوى الإقليمي مرتفع جدا، والمستوى العالمى مرتفع جدا.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أنه في 30 (يناير) 2020، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بناءً على مشورة لجنة الطوارئ المنعقدة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، أن اندلاع فيروس كورونا الحالي يمثل حالة طوارئ صحية عمومية ذات اهتمام دولي، طلبت اللجنة من المدير العام تقديم المزيد من المشورة بشأن هذه المسائل، لتقديم توصيات جديدة لكل حالة على حدة، في ضوء هذا الوضع الذي يتطور بسرعة.

وأضافت المنظمة، إن فحص درجة الحرارة بمفرده، عند الخروج أو الدخول، ليس وسيلة فعالة لوقف الانتشار الدولي، لأن الأفراد المصابين قد يكونون في فترة الحضانة، أو قد لا يعبروا عن أعراض واضحة في وقت مبكر أثناء المرض، أو قد يزيلون الحمى من خلال استخدام خافضات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب مثل هذه التدابير استثمارات كبيرة لما قد يحمل فوائد قليلة، من الأكثر فعالية توفير رسائل توصية الوقاية للمسافرين وجمع البيانات الصحية عند الوصول، مع تفاصيل الاتصال للمسافرين، للسماح بإجراء تقييم مناسب للمخاطر وتتبع محتمل للمسافرين القادمين.