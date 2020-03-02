شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى ورئيس هيئة الاستثمار يبحثان تفعيل آليات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مصر بما يليق بمكانتها الدولية والإقليمية، التقى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبحث التعاون بين الجانبين لتقديم كافة الخدمات اللازمة للمستثمرين، وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، وذلك تماشيًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نحو الترويج للاستثمار بالسوق المصرى والعمل على ارتفاع معدلات نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن النجاح فى التعريف بالإصلاحات التشريعية والهيكلية التى قامت مصر بتنفيذها مؤخرًا، وتحسين بيئة الأعمال فى مصر والترويج للفرص الاستثمارية يرجع الفضل فيه لتضافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بما يُحقق المزيد من النشاط الاقتصادى وارتفاع معدلات النمو وزيادة فرص العمل المرتبطة به.

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وخلال اللقاء، اتفق وزير الطيران المدنى ورئيس هيئة الاستثمار على إنشاء مكتب لهيئة الاستثمار داخل مطار القاهرة الدولى وذلك للرد على كافة استفسارات المستثمرين وإمدادهم بالمعلومات والبيانات والمطبوعات المتعلقة بالقوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لمناخ الاستثمار، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية.

كما تم الاتفاق على عرض أفلام ترويجية حول أهم المشروعات القومية التى نفذتها مصر مؤخرًا والإصلاحات الاقتصادية التى تتبناها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار بصالات انتظار الركاب بالمطارات والرحلات الجوية، وكذا عرض المطبوعات الخاصة بترويج مناخ الاستثمار فى مصر بصفة دورية على متن رحلات مصر للطيران إلى دول العالم المختلفة.

وجدير بالذكر أن اللقاء قد شهد استعراض الطرفين طلبًا لإحدى الشركات العالمية لتنفيذ استثمارات جديدة داخل كافة مطارات جمهورية مصر العربية، لما تتميز به من سوق واعدة، وبما لها من مكانة جغرافية هامة.