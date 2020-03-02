شكرا لقرائتكم خبر عن قمر التربيع الأول يزين السماء الليلة ويشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد مساء اليوم الاثنين 2 مارس 2020 بسماء مصر والوطن العربى قمر التربيع الأول حيث سيشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة فى السماء مع غروب الشمس حيث سيكون فوق رأس الراصد مباشرة ويغرب بعد منتصف الليل.

القمر سيقع فى لحظة التربيع الأول عند الساعة (7:57 مساء بتوقيت غرينتش) وبذلك يكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.