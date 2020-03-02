شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر صناعة الدواجن بين الطموحات والتحديات.. 22 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبحى الحفناوى المتحدث الرسمى بأسم مؤتمر صناعة الدواجن بين الطموحات والتحديات والذى سيعقد بالقاهرة فى 22 مارس الحالى تحت شعار من أجل صناعة دواجن مستقرة واستثمار آمن، أن المؤتمر سيعقد بالتنسيق مع وزارة الزراعة، والنقابة العامة للأطباء البيطريين وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.

وأكد المتحدث الرسمى باسم مؤتمر صناعة الدواجن بين الطموحات والتحديات، فى بيان له اليوم الاثنين، أن هذا المؤتمر سوف يكون نقطة تحول كبيرة لصالح كل الشركات والافراد العاملين فى مجال تربية الدواجن وخاصة صغار المربيين.

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ومن جانبه قال الدكتور يوسف العبد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أن الهدف الرئيسى للمؤتمر هو العمل على ايجاد آليات عمل لاستقرار هذه الصناعة والخروج بها من العشوائية إلى صناعة مستقرة واستثمارات آمنة وذلك بتشكيل لجنة على أعلى مستوى تكون مهمتها فى الأساس تنفيذ توصيات المؤتمر والتواصل مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأشاد رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر بالمجهودات التى يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الأسبوع الماضى وحرصه على الاستماع إلى المسئولين عن صناعة الدواجن فى مصر لتكوين رؤية يمكن من خلالها وضع حلول عاجلة لدعم صغار مربى الدواجن فى المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أن اللجنة التى سوف يتم تشكيلها ستضم خبراء الدواجن وممثلين عن شركات إنتاج الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، بالإضافة إلى ممثل عن مربى الدواجن، بالإضافة إلى وضع خطة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ القرار الوزارى رقم 1373 والخاص بالأشراف البيطرى على جميع المزارع فى مصر.