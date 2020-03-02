شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للمقر الجديد لوزارة الدولة لشئون الإعلام بجاردن سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” اول صور لمقر وزارة الدولة لشؤون الإعلام الكائنة بجاردن سيتى بالقاهرة، و كان أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، أكد من قبل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الاستقرار على مقر رئيسى لوزارة الإعلام بحى جاردن سيتى بالقاهرة .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين انتهاء العام المالى الحالى 2019/2020، وكذا مقترح الموازنة المالية للعام المالى المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالى المقبل، وكذا تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لاختصاصاته.

كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.

وكان مجلس الوزراء وافق على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك فى ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.