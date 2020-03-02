شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل : الأمن الغذائي حلم تحول إلى حقيقة بفضل توجيهات الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن تحقيق الأمن الغذائي لمصر ، ظل حلما عصيا على التحقيق طوال عقود رغم وضوحه وأهميته لجموع الشعب المصرى إلى أن جاء الرئيس السيسي واستطاع برؤيته وتوجيهاته أن يحول الحلم إلى حقيقة وواقع نلمسه جميعا رغم توليه البلاد في ظروف صعبة على كافة المستويات وخاصة المستوى الاقتصادى

وقال أيمن الجميل إن المشروعات الزراعية العملاقة ومشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى المتكاملة ولجوء الوزارات إلى توفير السلع الغذائية بكافة أنواعها في منافذ منتشرة في جميع المحافظات ، استطاع تحقيق مفهوم الأمن الغذائي ببساطة وعبقرية دون أن يلجأ للطرق التقليدية التي كانت سائدة في الماضى مثل فرض التسعيرة الجبرية على التجار أو مراقبة تدفق تلك السلع

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واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ، استطاعت تحويل الظروف الصعبة التي مرت على مصر بعد 2011 إلى فرصة للنهوض وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل ، مشيرا إلى أن الظروف بعد 2011 كانت شديدة الصعوبة والتعقيد ، من تراجع الاحتياطي النقدى في البنوك و الاعتماد على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتنا الغذائية من الخارج ولجوء عدد من التجار والمستوردين إلى تحقيق نسب ربح مبالغ فيها بغض النظر عن طبيعة السوق المصرى ، الأمر الذى مثل ضغوطا كبيرة على المواطن المصرى العادى الذى يكافح لتلبية احتياجاته الأساسية

وأضاف أيمن الجميل ، أن تلك الصعوبات والعقبات تحولت إلى تحديات استطاعت القيادة السياسية التغلب عليها بتحفيز جميع عناصر الإنتاج في البلاد وإنشاء مجمعات للإنتاج المتكامل والمتطور وفق أحدث التكنولوجيات في العالم ، الأمر الذى أسهم في تراجع نسب استيراد السلع الأساسية وإضافة موارد إنتاجية عملاقة إلى الاقتصاد القومى ، مما انعكس على الأسواق في النهاية وبدلا من فكرة التسعيرة الجبرية ، يلتزم التاجر بهامش ربح متوازن دون مغالاة ، مما يصب في مصلحة المواطن

وأشاد رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة بتراجع أسعار السلع الغذائية في الأسواق ، مضيفا : " لأول مرة في مصر نجد السلع الغذائية الأساسية مثل الطيور واللحوم والخضراوات تتراجع أسعارها بسبب كثافة المعروض من السلع الجيدة المنتجة محليا في مشروعات الهيئة الوطنية وغيرها ، الأمر الذى يدفع التجار إلى عدم المغالاة والالتزام بسعر متوازن وهو ما يصب في مصلحة المواطن الباحث عن أمنه الغذائي